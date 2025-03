KIEV – “Le parole del presidente americano Donald Trump avranno senso solo quando la Russia smetterà di colpire ogni giorno l’Ucraina con missili e droni”. Lo ha scritto su Telegram Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa di Kiev, in merito al discorso sullo stato dell’Unione del presidente americano, che ha assicurato sulla disponibilità russa alla pace. Kovalenko ha aggiunto che in questo momento il presidente russo Vladimir Putin “sta scartando l’idea di un cessate il fuoco”. Le sue dichiarazioni sembrano essere confermate dall’ultimo attacco di Mosca: la notte scorsa il Cremlino ha lanciato 4 missili e 181 droni sull’Ucraina, molti dei quali sono stati intercettati e distrutti dalle forze aeree di Kiev. Le incursioni russe dunque proseguono nella regione orientale dell’Ucraina nonostante Trump abbia detto al Congresso americano che dalla Russia arrivano “forti segnali per la pace”.

Nel frattempo il numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, ha fatto sapere che gli attacchi russi proseguiranno dal momento che Mosca vuole “infliggere al nemico il massimo della sconfitta sul terreno”. Ha anche aggiunto che probabilmente le forniture di armi americane all’Ucraina riprenderanno non appena sarà raggiunta un’intesa con Kiev sulle terre rare, confermando quanto anticipato da Trump nel discorso al Congresso.

Lukashenko: “Dite a Trump che lo aspetto”

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è infatti offerto di ospitare a Minsk i colloqui per la pace. In un’intervista con il blogger americano Mario Nawfal, Lukashenko ha invitato i presidenti di Ucraina, Stati Uniti e Russia a trattare la pace in Bielorussia: “Dite a Trump che lo aspetto qui, insieme a Putin e Zelensky”. L’invito è stato subito accolto da Mosca. Secondo l’agenzia Interfax Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino, ha fatto sapere che per la Russia Minsk “è il posto migliore” per condurre i negoziati, dal momento che la Bielorussia è il loro principale alleato. Nel frattempo il portavoce del governo francese ha confermato che è previsto un viaggio a Washington del presidente ucraino Volodomyr Zelensky accompagnato dal presidente francese Emmanuel Macron e da qullo britannico Keir Starmer.