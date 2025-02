PORT-AU-PRINCE – Le fiamme divampate nell’ospedale più grande di Haiti stanno distruggendo l’unica struttura sanitaria in cui la popolazione può ricevere assistenza medica. Situato sull’isola caraibica, l’ospedale pubblico di Port-au-Prince è “l’unico posto in cui la maggior parte degli haitiani può ottenere assistenza sanitaria a prezzi accessibili, inclusa la dialisi”. A riportarlo è il Metropole Haiti sul proprio account ufficiale di X.

Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio. La causa dell’incendio non è ancora chiara. Le Forze dell’Ordine stanno indagando, ma al momento gli unici sospettati sono i membri della gang, “Viv Ansanm” comandata da alias “Barbecue”.

È il secondo incendio nell’ospedale di Haiti

Non è la prima volta che l’ospedale generale di Haiti sia al centro di incendi dolosi. Due mesi fa criminali avevano aperto il fuoco in un cortile di fronte all’ospedale, uccidendo due giornalisti e un poliziotto, oltre a ferire gravemente altri reporter.

Il dottor Prince Sonson Pierre, direttore generale dell’ospedale, ha dichiarato all’Associated Press, che “in un Paese in cui mancano i servizi medici” è molto grave “che l’ospedale generale di Port-au-Prince sia in fiamme”.