Hamas, macabro show per il rilascio dei piccoli Bibas. Il piano arabo per salvare Gaza

KHAN YUNIS – Sopra un palco allestito da Hamas a Khan Yunis, sono state esposte nella mattinata di oggi 20 febbraio, quattro bare nere. All’interno, le salme di Shiri Bibas, i suoi due figli Ariel e Kfir e di Oded Lifshitz, quattro degli ostaggi israeliani rapiti dal gruppo militare palestinese.

Hamas ha rivendicato di aver fornito loro tutto il necessario e di averli trattati umanamente. Secondo i terroristi gli ostaggi sarebbero morti sotto i bombardamenti israeliani.

Le bare sono state consegnate alla Croce rossa, che le ha rilasciate alle truppe dell’Idf presenti nella Striscia. Solo al termine di una breve cerimonia militare, si procederà con l’identificazione delle vittime.

Herzog: “Nostro cuore in frantumi, Hamas male assoluto”

Il rilascio dei corpi suscita la reazione sdegnata di Israele. Il presidente Isaac Herzog, in visita in Italia, si è rivolto così alla comunità ebraica dal Tempio maggiore di Roma: “Questo è un momento di angoscia e di dolore, il cuore di un intero popolo è in frantumi. Chiedo perdono per non avervi protetto in quel giorno maledetto (il 7 ottobre, ndr). Dobbiamo rimanere uniti contro questo male assoluto”.

A Gaza aiuti e ruspe, la diplomazia araba contro le deportazioni

Sul fronte diplomatico, proseguono le trattative per evitare la deportazione dei civili palestinesi dalla Striscia di Gaza. La scorsa notte l’Egitto ha accolto alcuni civili feriti. Il valico di Rafah è stato riaperto per l’arrivo di aiuti alimentari e per le ruspe che dovranno rimuovere miliardi di metri cubi di macerie.

Proprio il mondo arabo sta pensando a un piano diverso da quello del presidente americano Donald Trump. Sarebbero pronti 20 miliardi per ricostruire la Striscia in 3 anni, evitando in questo modo il trasferimento forzato dei civili.