di Greta Giglio19 Novembre 2025
ROMA – La bolla economica dell’intelligenza artificiale rischia l’esplosione. Aumenta la pressione sui mercati internazionali, che attendono per oggi 11 novembre il bilancio dei conti di Nvidia. Dall’holding di Google Alphabet il monito: “Nessuna azienda si salverebbe da un eventuale scoppio”.

Mercati azionari in bilico

In vista dei dati Nvidia, gli investitori si muovono con cautela. Nella giornata di oggi 19 novembre Piazza Affari peggiora, con meno 0,6%. Una tendenza iniziata già ieri, con un calo del 2,12% a Milano, dell’1,77% a Francoforte e dell’1,86% a Parigi. I listini europei sono in linea con la chiusura in negativo di Wall Street. Il timore dei mercati mondiali è che i grandi investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale stiano creando una gigantesca bolla finanziaria speculativa. L’incertezza viene alimentata anche dalla tendenza dell’economia globale e dalle poche indicazioni sul taglio dei tassi delle banche centrali.

Il ruolo di Nvidia nella bolla dell’IA

La trimestrale di Nvidia è considerata fondamentale per capire il reale andamento del settore. La società, gigante dei chip e del visual computing, è diventata la più capitalizzata al mondo attraverso gli investimenti nel campo delle IA, con un capitale di 5 trilioni. Insieme a Microsoft, ha da poco annunciato investimenti da 15 miliardi di dollari nell’ intelligenza artificiale Anthropic. Il piano prevede che le due aziende usino i modelli di Anthropic, e questo a sua volta sfrutterà strutture e mercato. “Diventeremo sempre più clienti l’uno dell’altro” dichiara il ceo di Microsoft Satya Nadella.

Google: “Lo scoppio della bolla IA sarebbe devastante”

La bolla dell’intelligenza artificiale è ritenuta da molti una speculazione. La speranza ora è che il titolo di Nvidia abbia ottenuto intorno ai 55 miliardi di dollari. In caso contrario, si avrebbe un drastico rovesciamento e lo scoppio della bolla IA. Da Sundar Pichai, amministratore delegato dell’Alphabet di Google, arriva il monito: troppi gli elementi di irrazionalità. “Se la ‘bolla’ innescata dal boom dello sviluppo dell’intelligenza artificiale esplodesse – sottolinea Pichai – nessuna azienda sarebbe al riparo, inclusi noi”.

