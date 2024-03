I Pooh nel corso della trasmissione Rai, "Rischiatutto" | foto Ansa

in Piazza San Marco

VENEZIA – Il tour dei Pooh sbarca a Venezia. Dopo 48 anni dall’ultima apparizione nella Laguna, i Pooh ritornano per suonare dal vivo in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio. L’evento è stato presentato al Museo Correr con la presenza di tutti i membri della band: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. “Le cose straordinarie arrivano al momento giusto”, ha detto Facchinetti. Il palco avrà un ledwall trasparente per ammirare la piazza.

La band porterà sul palcoscenico la loro storia e la musica più rappresentativa. Ricorderanno Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020, con tre canzoni. “Sarà uno di quegli eventi che rimarranno scolpiti nella nostra memoria”, ha detto Battaglia. Queste saranno due tappe speciali del tour Amici x Sempre – Estate 2024, un viaggio dei Pooh nella grande bellezza italiana attraverso la musica.