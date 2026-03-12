ROMA – La Champions League non fa sconti al calcio italiano e certifica la sua crisi. Tra difese umiliate, mancanza di ritmo e problemi tecnici, il bilancio per le squadre di Serie A è più che disastroso. Dopo la sconfitta dell’Atalanta a Bergamo, liquidata 6-1 dal Bayern Monaco, ai quarti di finale della competizione non ci sarà nessun club azzurro. Una perdita di competitività che riguarda anche la Nazionale. A due settimane dallo spareggio contro l’Irlanda del Nord, il ct della nazionale Rino Gattuso è chiamato a scegliere la rosa dei giocatori da schierare in campo per superare lo scoglio dei play-off per partecipare al Mondiale, dopo due fallimenti di seguito.

Solo 16 vittorie per le squadre italiane in questa stagione

Le quattro squadre italiane di Champions hanno collezionato solo 16 vittorie e ben 16 sconfitte su 39 partite di questa stagione, subendo 63 gol contro i 60 segnati. Un risultato che potrebbe impattare in modo negativo sul ranking Uefa, dove l’Italia è quarta. Guardando ai risultati in Champions, il Napoli ha incassato quasi 2 gol a partita, l’Inter una media di 2,5 nei play-off col Bodo Glimt, la Juventus di 3,5 con il Galatasaray e l’Atalanta di 3 Dortmund e Bayern. Non un buon auspicio per Gattuso che ha intensificato i colloqui con i giocatori, in vista del match contro l’Irlanda del Nord.

Play-off mondiale: ecco su chi punterà Rino Gattuso

Il commissario tecnico punterà sul romanista Niccolò Pisilli, già pilastro dell’Under 21, che nelle ultime settimane si è ritagliato sempre più spazio con la Roma di Gasperini e che tornerebbe in Nazionale dopo l’esordio in Nations League a ottobre del 2024 con il Belgio. Sicuro della chiamata, invece, è il capitano Donnarumma.

Per l’Italia il nodo da sciogliere resta la difesa

Il punto debole per l’Italia resta la difesa. Dopo l’infortunio di Di Lorenzo, operato al ginocchio, Gattuso potrebbe dar spazio a qualche volto nuovo come il cagliaritano Marco Palestra. Punti fermi, invece, saranno Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Cambiaso e Mancini.