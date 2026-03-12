NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:58 del 12 marzo 2026

HomeSpettacoli Addio a Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni ’80. La conduttrice aveva 76 anni
Spettacoli

Addio a Enrica Bonaccorti
La conduttrice icona tv
aveva un tumore al pancreas

Aveva 76 anni, la carriera dal teatro

passando per il cinema, la radio e la tv

di Leonardo Macciocca12 Marzo 2026
di Leonardo Macciocca12 Marzo 2026

La conduttrice televisiva italiana Enrica Bonaccorti posa in occasione della 69ª edizione dei Premi David di Donatello agli Studi Cinecittà di Romai, 3 maggio 2024 | Foto Ansa

ROMA – La tv italiana piange Enrica Bonaccorti. La conduttrice e attrice aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Si è spenta all’Ars Biomedica di Roma.

La carrierra

Bonaccorti nasce a Savona il 18 novembre del 1949. È stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice. La sua carriera parte con il teatro e il cinema per poi passare a radio e televisione. Dopo essersi stabilita a Roma recita in sceneggiati come Eleonora, con Giulietta Masina, e L’amaro caso della baronessa di Carini. Ma anche in alcune commedie di quegli anni, come Jus primae noctis, Paolo il caldo e Il maschio ruspante. Alla fine degli anni Settanta si afferma anche in tv come presentatrice, prima con il gioco a premi Il sesso forte, poi appunto sostituendo Raffaella Carrà alla conduzione del programma Pronto, Raffaella?, rinominato Pronto, chi gioca?

Dalla Rai a Fininvest

Nel 1982 posa nuda nell’edizione italiana di Playboy, e quattro anni dopo, finisce al centro di uno scandalo mediatico perché durante una trasmissione in Rai annuncia di essere incinta per la seconda volta. Per questo viene accusata di aver fatto uso privato della tv pubblica: “Fu Berlusconi durante un pranzo elegante a convincermi a lasciare la tv pubblica per passare alle sue reti”, racconterà anni dopo a Repubblica. Sui canali Fininvest conduce diverse trasmissioni, come il programma domenicale La giostra, Ciao Enrica, il gioco a premi Cari genitori e Non è la Rai appunto; nel frattempo prosegue con la radio, sempre su Rai Radio 1 e 2. Nel 1999 il ritorno in Rai, dove affianca Massimo Giletti nella trasmissione I fatti vostri, e dal 2000 al 2006 diventa ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo.

I romanzi e la malattia

Negli ultimi anni della sua carriera conduce Ho qualcosa da dirti, su TV8, e appare come opinionista in trasmissioni come La vita in diretta e Mattino Cinque. Scrive anche alcuni romanzi: il suo ultimo libro, Nove novelle senza lieto fine, una raccolta di poesie, ballate e aforismi, è stato pubblicato lo scorso novembre.

Bonaccorti aveva parlato pubblicamente del tumore, spiegando di voler normalizzare la malattia, e di voler sfruttare la propria posizione per sensibilizzare il pubblico.

Ti potrebbe interessare

Pechino Express, al via la nuova stagione alla scoperta dell’Estremo Oriente

11 Marzo 2026

Mare Fuori, il flop della sesta stagione. Slitta la messa in onda...

10 Marzo 2026

Oscar, lo scivolone di Chalamet: “Opera e balletto? Non importano a nessuno”

10 Marzo 2026

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: illesa la popstar

09 Marzo 2026

Oscar 2026, red carpet a rischio per la guerra in Medio Oriente

05 Marzo 2026

Luca Argentero è l’avvocato Ligas nella nuova serie Sky: “Basta eroi perfettini”

04 Marzo 2026
Accessibility by WAH