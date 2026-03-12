ROMA – La tv italiana piange Enrica Bonaccorti. La conduttrice e attrice aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Si è spenta all’Ars Biomedica di Roma.

La carrierra

Bonaccorti nasce a Savona il 18 novembre del 1949. È stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice. La sua carriera parte con il teatro e il cinema per poi passare a radio e televisione. Dopo essersi stabilita a Roma recita in sceneggiati come Eleonora, con Giulietta Masina, e L’amaro caso della baronessa di Carini. Ma anche in alcune commedie di quegli anni, come Jus primae noctis, Paolo il caldo e Il maschio ruspante. Alla fine degli anni Settanta si afferma anche in tv come presentatrice, prima con il gioco a premi Il sesso forte, poi appunto sostituendo Raffaella Carrà alla conduzione del programma Pronto, Raffaella?, rinominato Pronto, chi gioca?

Dalla Rai a Fininvest

Nel 1982 posa nuda nell’edizione italiana di Playboy, e quattro anni dopo, finisce al centro di uno scandalo mediatico perché durante una trasmissione in Rai annuncia di essere incinta per la seconda volta. Per questo viene accusata di aver fatto uso privato della tv pubblica: “Fu Berlusconi durante un pranzo elegante a convincermi a lasciare la tv pubblica per passare alle sue reti”, racconterà anni dopo a Repubblica. Sui canali Fininvest conduce diverse trasmissioni, come il programma domenicale La giostra, Ciao Enrica, il gioco a premi Cari genitori e Non è la Rai appunto; nel frattempo prosegue con la radio, sempre su Rai Radio 1 e 2. Nel 1999 il ritorno in Rai, dove affianca Massimo Giletti nella trasmissione I fatti vostri, e dal 2000 al 2006 diventa ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo.

I romanzi e la malattia

Negli ultimi anni della sua carriera conduce Ho qualcosa da dirti, su TV8, e appare come opinionista in trasmissioni come La vita in diretta e Mattino Cinque. Scrive anche alcuni romanzi: il suo ultimo libro, Nove novelle senza lieto fine, una raccolta di poesie, ballate e aforismi, è stato pubblicato lo scorso novembre.

Bonaccorti aveva parlato pubblicamente del tumore, spiegando di voler normalizzare la malattia, e di voler sfruttare la propria posizione per sensibilizzare il pubblico.