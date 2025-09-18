NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 15:00 del 18 settembre 2025

HomeVideo Il caro spesa alleggerisce il carrello
VideoVideo Notizia

Il caro spesa alleggerisce il carrello

di Sofia Silveri18 Settembre 2025
di Sofia Silveri18 Settembre 2025

Servizio di Irene Di Castelnuovo e Sofia Silveri

Ti potrebbe interessare

La visita regale di Trump nel Regno Unito (Il Fatto del giorno)

18 Settembre 2025

Le e-bike invadono la Capitale

17 Settembre 2025

L’Ue prepara le prime sanzioni a Israele (Il Fatto del giorno)

17 Settembre 2025

Assalto finale a Gaza City, l’Onu denuncia: “È genocidio” (Il Fatto del...

16 Settembre 2025

Fermata la baby gang dell’hi-tech che rubava le vetture in sharing

16 Settembre 2025

Roma stringe il cerchio sull’abusivismo, ma rimane il nodo degrado

12 Settembre 2025
Accessibility by WAH