Il Cremlino annuncia di aver intrapreso “contatti con la Francia”

MOSCA – I colloqui di pace sull’Ucraina prendono una piega inaspettata. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati “contatti” per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi. “In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello”, ha detto il portavoce, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Un’iniziativa unica tra le capitali europee

Già la scorsa settimana Reuters riportava l’invio a Mosca del consigliere di Macron, Emmanuel Bonne. Un iniziativa unica tra le capitali europee che, secondo, Peskov, “non hanno fatto mosse in tal senso”. Nonostante i movimenti sullo scacchiere internazionale per porre fine alla guerra, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha avvertito che “i negoziati proseguono ma c’è ancora molta strada da fare”.

