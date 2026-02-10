NEWS ANSA

Il Cremlino annuncia di aver intrapreso “contatti con la Francia”

di Giacomo Basile10 Febbraio 2026
Il presidente francese Emmanuel Macron (a destra) saluta il presidente ucraino Volodimir Zelenski (al centro) al suo arrivo all'Eliseo in occasione della riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, Francia | Foto Ansa

MOSCA – I colloqui di pace sull’Ucraina prendono una piega inaspettata. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati “contatti” per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi. “In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello”, ha detto il portavoce, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Un’iniziativa unica tra le capitali europee

Già la scorsa settimana Reuters riportava l’invio a Mosca del consigliere di Macron, Emmanuel Bonne. Un iniziativa unica tra le capitali europee che, secondo, Peskov, “non hanno fatto mosse in tal senso”. Nonostante i movimenti sullo scacchiere internazionale per porre fine alla guerra, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha avvertito che “i negoziati proseguono ma c’è ancora molta strada da fare”. 

