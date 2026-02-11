TUMBLER RIDGE – Dieci morti e 27 feriti. È questo il drammatico bilancio della sparatoria avvenuta il 10 febbraio in una scuola secondaria nella cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, in Canada. Secondo i media locali l’assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell’arrivo della polizia. Al momento non si conosce la tipologia di pistola utilizzata.

Chi sono le vittime

Fra le vittime accertate, oltre alla donna possibile autrice della strage, sono state trovate senza vita altre due persone in una casa vicina. Secondo gli inquirenti, i due fatti sarebbero dunque collegati. La polizia ha inoltre riferito che nella scuola sono state trovate morte sette persone, mentre un’ottava è deceduta durante il trasporto in ospedale. La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 13.30, ore locali, quando è suonata la campanella della scuola. Alcuni studenti hanno raccontato di essersi chiusi nelle aule mettendo i banchi davanti alle porte.

L’autrice della strage potrebbe essere una donna

Per ragioni di privacy, la polizia canadese ha deciso di non rendere note le generalità del sospettato che però è stato identificato. Lo ha riferito ai giornalisti il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, aggiungendo che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che la polizia sta ancora indagando sul legame fra le vittime e la presunta autrice della sparatoria. “Non siamo in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia,” ha riferito Floyd. “Penso che faticheremo a capire il perché, ma faremo del nostro meglio” aggiunge.

Mark Carney: “Sono devastato”

Mark Carney, primo ministro canadese, ha detto di essere “devastato” da quanto avvenuto. “Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno a tutte le famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questi orribili atti di violenza”, ha scritto in un post sui suoi social. Mentre David Eby, premier della British Columbia, ha definito la tragedia “inimmaginabile”. La piccola città di Tumbler Ridg, con appena 2.400 abitanti, ha una scuola di appena 175 studenti.