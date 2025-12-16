Il giallo della telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump (Il Fatto del giorno)

VideoIl giallo della telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump (Il Fatto del giorno)di Lorenzo Giovanardi16 Dicembre 2025di Lorenzo Giovanardi16 Dicembre 2025 11A cura di Lorenzo GiovanardiFatto del giornoLorenzo Giovanardi post precedente Torino, l’imam Shahin è libero. Meloni: “Così è impossibile difendere la sicurezza” post successivo Zakharova su Salvini: “Su Napoleone e Russia parole indiscutibili” Ti potrebbe interessare Condannato il magnate dei media Jimmy Lai. A rischio la libertà di... 15 Dicembre 2025 Medicina, vacilla il semestre filtro. La protesta degli studenti per le bocciature... 12 Dicembre 2025 Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli... 12 Dicembre 2025 Tg del 12 Dicembre 2025 12 Dicembre 2025 L’ombra della mafia cinese nella Capitale 11 Dicembre 2025 Progetto Polis, Poste Italiane nei piccoli Comuni: l’esempio di Rocca Priora 11 Dicembre 2025