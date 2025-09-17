ROMA – “La Nato non ha cominciato nessuna guerra”. È con una frecciatina indiretta alla Russia che papa Leone XIV ha lasciato ieri Villa Barberini a Castel Gandolfo per fare rientro in Vaticano. “I polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa”, prosegue. Rispondendo alle domande dei cronisti, si dice preoccupato per le relazioni con il Cremlino.

La missione di Trump nel Regno Unito

Intanto, entra nel vivo la missione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Regno Unito. Atterrato ieri a Londra con la first lady Melania, è stato ricevuto al castello di Windsor da re Carlo III con un picchetto d’onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero. Nel pomeriggio ha reso omaggio alla tomba di Elisabetta II. Trump ha richiamato più volte con grande rispetto la memoria della regina defunta che lo ricevette nella sua prima visita di Stato sull’isola del 2019.

All’arrivo ieri, Trump ha definito “molto buone” le relazioni con il Regno Unito e con il premier laburista Keir Starmer. Proprio con Starmer per domani è atteso un summit dove si parlerà della situazione in Ucraina e della situazione nella Striscia di Gaza. Il presidente sarà affiancato da una delegazione che include il segretario di Stato, Marco Rubio – reduce da una missione mediorientale in Israele e Qatar –, i responsabili del Tesoro, Scott Bessent, e del Commercio, Howard Lutnick, e il super negoziatore Steve Witkoff, oltre all’ambasciatore americano a Londra, Warren Stephens.

Putin in tenuta militare alle esercitazioni russe-bielorusse

Mentre Donald Trump è impegnato in terra inglese, nella giornata di ieri, il suo omologo russo Vladimir Putin ha assistito in tenuta militare alle esercitazioni militari russe-bielorusse. Le immagini hanno fatto il giro del web, alzando ulteriormente la tensione che si respira al confine orientale dell’Unione Europea.

“Centomila” sono i soldati che hanno partecipato alle esercitazioni in 41 campi di addestramento, ha sottolineato Putin. Numeri smentiti dall’agenzia di stampa statale Ria Novosti, secondo cui le manovre hanno coinvolto “oltre 50.000 militari nella Federazione Russa e fino a 7.000 militari in Bielorussia”.

Il Fondo di investimento per la ricostruzione Usa-Ucraina

Nonostante la visita di stato nel Regno Unito del presidente degli Stati Uniti, la macchina americana sul fronte bellico non smette di muoversi. “Il Fondo di investimento per la ricostruzione Usa-Ucraina ha avviato la sua attività operativa con il suo primo contributo”. Lo ha reso noto la premier ucraina Yulia Svyrydenko su X. “La US Development Finance Corporation ha assunto un impegno pilota di 75 milioni di dollari, con un contributo equivalente dell’Ucraina”.

The US-Ukraine Reconstruction Investment Fund has begun its operational work with its first contribution.



The US Development Finance Corporation @DFCgov has made a pilot commitment of $75 million, which Ukraine will match. This joint step launches the Fund’s practical activity,… pic.twitter.com/6CxrkVF6pQ — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 17, 2025

Il sostegno dell’Ue a Kiev

Anche l’Unione Europea ribadisce il suo sostegno all’Ucraina. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in visita a Kiev, ha speso parole di amicizia con il popolo ucraino: “Rimarremo saldamente al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l’Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea – prosegue – Il nostro appoggio non verrà mai meno, militare e umanitario, appoggio con pesanti sanzioni contro la macchina da guerra russa, reali investimenti”.

