Lievi miglioramenti per il Papa, niente crisi asmatiche. L’augurio di Trump, il mondo prega

ROMA – Papa Francesco “ha riposato bene tutta la notte”. Tirano un respiro di sollievo i credenti di tutto il mondo dopo l’annuncio della sala stampa Vaticana di questa mattina. È il dodicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per il Pontefice, che continua la terapia abituale, senza sedativi. “Il Santo Padre non ha avuto nuove crisi respiratorie. Le condizioni, nella loro criticità, mostrano un lieve miglioramento”, si apprende da fonti vaticane. Infatti, dopo giorni di preoccupazione per l’insufficienza prima respiratoria e poi renale, già ieri il Papa stava meglio. Infatti, ha potuto ricevere le visite del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il sostituto monsignor Edgar Peña Parra. Nonostante ciò, continua la terapia con l’ossigeno, con flussi leggermente ridotti e il riposo. La prognosi resta comunque riservata.

Nel frattempo, continuano le politiche “anti Bergoglio” che vociferano possibili dimissioni. A smentirle è il cardinale Angelo Bagnasco, che, ai microfoni di Rtl 102.5, sostiene che “non ci sia motivo per parlarne o anche solo ipotizzarle”.

Il sostegno di tutto il mondo per il Papa

Dall’altra parte dell’Atlantico, arrivano gli auguri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Spero che il Pontefice stia bene”, ha detto in risposta a una domanda riceva durante la visita alla Casa Bianca del presidente francese Emmanuel Macron. “Gli auguro una pronta e completa guarigione”, ha commentato invece il leader della Francia.

Resta, infatti, l’apprensione del mondo intero per Bergoglio. Tra le varie iniziative, la diocesi di Vicenza ha reso noto che stasera alle 20.00 il vescovo Giuliano Brignotto pregherà nel santuario di Monte Berico. L’obiettivo sarà chiedere alla “Madonna salute degli infermi” di sostenere Papa Francesco in questi giorni difficili. E ancora l’invito alla preghiera del vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla: “Chiediamo ai fedeli di pregare tutti i giorni”.

Anche l’arcivescovo di Milano Mario Delpini si unisce: “Affetto, preghiera e attesa dimostrati dai fedeli in questi giorni simboleggiano ciò che Papa Francesco ha fatto per la comunità. Ci ha sempre motivato a una visione del mondo più profonda”.

Continua, inoltre, l’iniziativa del rosario in Piazza San Pietro. Stasera sarà il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, a guidarlo.