NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 9 ottobre 2025

HomeEsteri Il piano di pace di Donald Trump per Gaza. I punti e le questioni ancora da sciogliere
EsteriPrimo Piano

I dettagli del piano di pace
Prima il cessate il fuoco
e il rilascio degli ostaggi

Da definire il disarmo di Hamas

Sul tavolo il nodo Barghouti

di Elisa Ortuso09 Ottobre 2025
di Elisa Ortuso09 Ottobre 2025
Rubio parla all'orecchio di Trump

Rubio chiede a Trump l'autorizzazione per pubblicare l'annuncio dell'intesa tra Israele e Hamas | Foto Ansa

L’intesa fra Israele e Hamas è stata firmata, finalmente. Nella notte è arrivata l’ufficialità da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth che ha annunciato la sigla della prima fase prevista dal piano di pace. 

“Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America”, scrive il tycoon e continua “ ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti gli operatori di pace!”. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa prevedono i 20 punti del piano di pace proposto lo scorso 29 settembre dal numero uno della Casa Bianca e accettato dalle parti la scorsa notte.

I termini della prima fase

La prima fase del piano prevede l’immediata cessazione delle ostilità e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani rimasti a Gaza  in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri dello Stato ebraico. Hamas dovrebbe rilasciare 20 ostaggi vivi e i corpi di 28 deceduti. Dal canto suo Netanyahu dovrà far tornare a casa 2 mila detenuti palestinesi, di cui 250 che stanno scontando l’ergastolo e altri 1.700 prigionieri dall’inizio del conflitto. Secondo l’accordo, lo scambio avverrà entro 72 ore dalla firma e il cessate il fuoco non entrerà in vigore finché l’accordo non sarà ratificato dal governo israeliano. Il premier israeliano dovrebbe convocare il gabinetto di sicurezza per oggi, 9 ottobre, alle 17. 

Gli aiuti umanitari

Durante i primi cinque giorni dal cessate il fuoco è prevista l’entrata di almeno 400 camion carichi di aiuti umanitari nella Striscia. Cifra destinata a crescere nei prossimi giorni. In questa operazione è incluso il ripristino delle infrastrutture, come acqua, elettricità e fognature. Ma anche la riabilitazione di ospedali e panifici e l’ingresso delle attrezzature necessarie per rimuovere le macerie e riaprire le strade. Tuttavia, il piano prevede che gli aiuti procederanno senza interferenze delle due parti ma tramite le Nazioni Unite, la Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali indipendenti dalle due parti coinvolte nel conflitto. 

Il ritiro dell’Idf

Il piano prevede poi il ritiro delle Forze di difesa israeliane secondo la linea concordata e nell’ambito di questo processo, sono in corso i preparativi e un protocollo di combattimento per la prossima transizione verso linee di schieramento modificate. Intanto, l’Idf continua a essere schierata nell’area e resta pronta a qualsiasi sviluppo operativo. Il ritiro di Israele sulla linea dovrebbe richiedere meno di 24 ore, a quel punto partirà il rilascio degli ostaggi secondo i termini già menzionati. 

I nodi ancora da sciogliere

Secondo un funzionario appartenente al gruppo terrorista, i negoziati per la seconda fase inizieranno “immediatamente” dopo la firma della prima fase del piano di pace. Un tema ancora da sciogliere riguarda il disarmo di Hamas che non è ancora chiaro come avverrà. Cioè se sarà totale o parziale. Inoltre, l’accordo – al momento – non prevede il rilascio dei detenuti palestinesi coinvolti nella strage del 7 ottobre e soprattutto di uno dei prigionieri più importanti su cui Hamas continua a chiedere la liberazione, Marwan Barghouti. Il leader di Hamas è considerato da Israele come una delle menti dietro alle morti di civili israeliani. Per questo Tel Aviv non ha mai voluto rilasciarlo in precedenti scambi. 

Altro tema di dibattito è la futura amministrazione di Gaza. Al momento Hamas ha rifiutato categoricamente di affidare la gestione della Striscia a un comitato di transizione internazionale. Il gruppo terrorista non accetta la figura di Tony Blair come governatore, pur accettando il suo ruolo di monitoraggio a distanza. Secondo una fonte palestinese informata, Hamas vorrebbe negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese.

Ti potrebbe interessare

Gaza, prima intesa Israele-Hamas. Crepe nel governo Netanyahu

09 Ottobre 2025

Padre Faltas: “Su Gaza accordo storico. Ha vinto la pace e ora...

09 Ottobre 2025

Caso Almasri, no della Camera all’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e...

09 Ottobre 2025

Dilexi te, prima esortazione di Leone XIV: “Impegno insufficiente per i poveri”

09 Ottobre 2025

Gaza, l’Idf ferma la nuova Flotilla, 9 italiani a bordo. A Sharm...

08 Ottobre 2025

FdI sceglie Cirielli per la Campania. Sì della Lega, ma FI frena:...

08 Ottobre 2025
Accessibility by WAH