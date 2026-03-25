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HomeEconomia Il piano di Trump rilancia speranze su Hormuz. Il Brent scende sotto i 100 dollari
Economia

Il piano di Trump per l'Iran
e le speranze su Hormuz
rilanciano il petrolio

Il brent sotto i cento dollari

Respirano le borse europee

di Tommaso Di Caprio25 Marzo 2026
di Tommaso Di Caprio25 Marzo 2026

I trader della Borsa di New York | Foto Ansa

ROMA – L’aspettativa per una tregua tra Usa e Iran e le riaperture a singhiozzo dello Stretto di Hormuz fanno rifiatare i mercati finanziari.  Le parole del Presidente americano, Donald Trump, sulla volontà di Teheran di “raggiungere un accordo” hanno spinto gli investitori a scommettere di nuovo sul prezzo di gas e petrolio dopo i picchi degli ultimi giorni. 

Le speranze di pace hanno riportato il petrolio sotto la soglia dei 100 dollari con il Brent a quota 98,5 dollari al barile, in calo del 5,6%. In flessione anche il Wti americano, che perde circa il 5% e scende a 87,7 dollari. La discesa coinvolge anche il gas naturale in Europa dove il prezzo arretra del 7,6% e torna sotto i 50 euro al megawattora, a quota 49,95.

Il calo delle materie prime energetiche ha dato un segno positivo anche alle Borse internazionali. Le rassicurazioni di Teheran che si è impegnata a garantire un passaggio sicuro di alcune navi attraverso il Golfo Persico, hanno fatto rimbalzare i principali listini europei. Ma il mercato resta comunque prudente nell’attesa che la prospettiva di una tregua diplomatica tra Washington e Teheran divenga stabile.

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