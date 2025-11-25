NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:01 del 25 novembre 2025

HomeVideo Il reato di femminicidio diventa legge. Arriva il sì alla Camera (Il Fatto del Giorno)
Video

Il reato di femminicidio diventa legge. Arriva il sì alla Camera (Il Fatto del Giorno)

di Enza Savarese25 Novembre 2025
di Enza Savarese25 Novembre 2025

A cura di Enza Savarese

Ti potrebbe interessare

Ustica, il centrosinistra si mobilita per dire no all’archiviazione (Il Fatto del...

24 Novembre 2025

Ucraina, continuano a Ginevra i colloqui di pace (Il Fatto del giorno)

24 Novembre 2025

Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi...

21 Novembre 2025

Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma

21 Novembre 2025

Cultura usa e getta: il muro di auricolari al Foro Romano

21 Novembre 2025

Sicurezza a Roma, il sindaco Gualtieri: “Serve intervenire sui quartieri degradati”

21 Novembre 2025
Accessibility by WAH