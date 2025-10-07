NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:10 del 7 ottobre 2025

HomeVideo Ilaria Salis, il Parlamento europeo conferma l’immunità per un solo voto (Il Fatto del giorno)
Video

Ilaria Salis, il Parlamento europeo conferma l’immunità per un solo voto (Il Fatto del giorno)

di Marco Bertolini07 Ottobre 2025
di Marco Bertolini07 Ottobre 2025

A cura di Marco Bertolini

Ti potrebbe interessare

Gaza, al via i negoziati. Trump ottimista, pressing su Netanyahu (Il Fatto...

06 Ottobre 2025

Flotilla, l’Italia in piazza. La replica di Bonelli e Fratoianni (Avs) a...

03 Ottobre 2025

Violenza in corsia, raddoppiano le aggressioni ai sanitari

03 Ottobre 2025

Tg del 3 ottobre 2025

03 Ottobre 2025

In Parlamento due mozioni su Gaza, l’Italia verso lo sciopero generale

02 Ottobre 2025

Caroaffitti e grande distribuzione, la crisi delle botteghe romane

02 Ottobre 2025
Accessibility by WAH