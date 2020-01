Sono oramai 140 i casi di contagio del misterioso virus comparso a Wuhan, nella Cina centrale e “simile” alla Sars, anche se non è chiaro ancora quale sia il ceppo del morbo. Soltanto nell’ultimo weekend ci sono stati 136 ammalati.

Nel paese e in tutta l’Asia monta la paura, a pochi giorni dai tradizionali festeggiamenti del capodanno cinese. Due casi sono stati registrati a Pechino, uno nella provincia meridionale di Guangdong e uno in Corea del Sud. Quest’ultimo è quello di una donna cinese di 35 anni, proveniente da Wuhan, come confermano le autorità sudcoreane.

La donna era andata in ospedale a Wuhan sabato con i sintomi del raffreddore e le erano stati prescritti medicinali prima di imbarcarsi su un volo per Seul. Al suo arrivo in Corea del Sud è stata messa in quarantena. Le sue condizioni ora sono stabili ed è tenuta in isolamento in una struttura sanitaria.