“Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta”. Il principe e duca di Sussex, Harry, spiega così la rinuncia, sua e della moglie, al titolo di altezze reali. Lo ha fatto ieri a Londra durante un evento di beneficenza per l’associazione Sentebale, fondata dallo stesso principe e dal suo omologo Seeiso del Lesotho nel 2006 in onore di Lady Diana, per continuare il suo aiuto ai malati di Aids e Hiv.

“Posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. – ha aggiunto Harry – Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un principe o duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara”.