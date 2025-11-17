Incubo Azzurro, la Norvegia travolge l’Italia. Il Mondiale resta un tabù (Il Fatto del Giorno)

VideoIncubo Azzurro, la Norvegia travolge l’Italia. Il Mondiale resta un tabù (Il Fatto del Giorno)di Alessio Sebastiano Corsaro17 Novembre 2025di Alessio Sebastiano Corsaro17 Novembre 2025 1A cura di Alessio CorsaroFatto del giornoAlessio Sebastiano Corsaro post precedente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Guerra ibrida al centro delle minacce all’Italia Ti potrebbe interessare Tg del 14 novembre 2025 14 Novembre 2025 Giubileo dei Poveri, potenziato l’ambulatorio Madre di Misericordia 14 Novembre 2025 Tagli indiscriminati degli alberi a Roma: le proteste dei cittadini 14 Novembre 2025 Ex Mercati Generali, i comitati contro il progetto dello studentato 13 Novembre 2025 Abisso ludopatia: nel 2024 a Roma scommessi 23 milioni di euro al... 13 Novembre 2025 Carceri, tra suicidi e sovraffollamento la situazione resta drammatica 13 Novembre 2025