NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:17 del 28 gennaio 2026

HomeEconomia Inflazione, la ricchezza delle famiglie perde il 5% rispetto al 2021
EconomiaPrimo Piano

Inflazione, la ricchezza delle famiglie perde il 5% rispetto al 2021

di Irene Di Castelnuovo28 Gennaio 2026
di Irene Di Castelnuovo28 Gennaio 2026

Foto Pexels

ROMA – L’inflazione colpisce le famiglie italiane. Nonostante un aumento della ricchezza del 2,8% a prezzi correnti dal 2024 al 2023, è ancora inferiore di oltre il 5% rispetto al 2021. I dati dell’Istat riportano che, alla fine del 2024, la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 11.732 miliardi di euro. Nello stesso anno, è aumentato anche il valore delle attività non finanziarie con un +1,9% a prezzi correnti rispetto all’anno precedente. 

Nel confronto internazionale, il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile delle famiglie è rimasto stabile in Italia e Canada, mentre è diminuito per il terzo anno consecutivo in Francia e nel Regno Unito. 

Sale la fiducia dei consumatori a gennaio 2026: da 96,6 a 96,8. Inoltre, aumenta anche l’indicatore del clima di fiducia delle imprese, specialmente nei servizi di mercato e nell’ambito manifatturiero. L’opinione dei clienti migliora lievemente anche sul quadro economico nazionale e sulla situazione futura.

Ti potrebbe interessare

Frana a Niscemi, Meloni: “Non si ripeterà quanto accaduto nel 1997”

28 Gennaio 2026

Usa, deputata dem aggredita. Trump: “Imbrogliona, era tutto organizzato”

28 Gennaio 2026

Milano-Cortina 2026, Viminale: Ice “investigativo e non operativo”

28 Gennaio 2026

Crans-Montana, parlamentari svizzeri attaccano Roma: “Politica da western”

28 Gennaio 2026

Puma diventa cinese, la nuova vita del brand indossato da Maradona e...

28 Gennaio 2026

Milano, l’agente indagato per omicidio. “Mi ha puntato la pistola e ho...

27 Gennaio 2026
Accessibility by WAH