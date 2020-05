Iran, festa di Laylat al-Qadr durante il coronavirus

Centinaia di musulmani iraniani hanno approfittato della parziale riapertura delle moschee per riunirsi e pregare in occasione della festa di Laylat al-Qadr. Il governo di Teheran ha disposto la riapertura per tre notti dei luoghi di culto, dal 13 al 15 maggio, fra la mezzanotte e le due di notte, per celebrare la ricorrenza che cade nelle ultime 10 giornate del Ramadan, il mese sacro di digiuno e preghiera. I fedeli si sono riuniti per celebrare la festività religiosa rispettando le misure di sicurezza imposte per il coronavirus.