Iran, l’Italia segue linea europea: “Pronti ad aiuti per il Golfo” (Il Fatto del Giorno)

VideoIran, l’Italia segue linea europea: “Pronti ad aiuti per il Golfo” (Il Fatto del Giorno)di Enza Savarese05 Marzo 2026di Enza Savarese05 Marzo 2026 1A cura di Enza Savarese Fatto del giornoEnza Savarese post precedente Tajani e Crosetto alla Camera. Sì a difesa aerea per i Paesi del Golfo e Cipro Ti potrebbe interessare Roma, l’altra faccia del Gianicolo: il degrado rovina uno dei panorami più... 04 Marzo 2026 Assistenza sanitaria di base, il Lazio accelera sulle Case della Comunità 04 Marzo 2026 Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema (Il Fatto... 04 Marzo 2026 Ddl antisemitismo, il voto al Senato. Il nodo della definizione ufficiale (Il... 04 Marzo 2026 Sicurezza, rebus zona rossa nel quartiere Cornelia 04 Marzo 2026 Iran, sale l’allerta sicurezza in Italia. 28 mila gli obiettivi sensibili (Il... 03 Marzo 2026