TEHERAN – Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare l’Iran: “La mia imponente Armada, guidata dalla portaerei Lincoln, è pronta a colpire”. Il tempo per trovare un accordo sul nucleare, infatti, è sempre meno e la Casa Bianca va in pressing. “Il prossimo attacco sarà molto peggio di quello di giugno”, avverte. Non si è fatta attendere la replica di Teheran: “In caso di attacco reagiremo come mai prima d’ora”. Le milizie iraniane minacciano una risposta schiacciante: “Abbiamo mille nuovi droni”. Dal canto suo, il Cremlino pretende moderazione da parte di Washington, sottolineando come “le possibilità di una soluzione diplomatica non sono esaurite”.

Le tre richieste Usa

The Donald non ha fornito dettagli specifici sull’accordo richiesto, ma funzionari statunitensi ed europei affermano che gli Usa hanno posto tre richieste agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell’uranio e smaltimento delle attuali scorte; limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno a Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen.

Kallas: “Ue verso inserimento delle Guardie iraniane in lista terroristi”

La questione iraniana è anche sul tavolo della diplomazia europea. Prima della riunione dei ministri a Bruxelles, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Kaja Kallas ha fatto sapere che “oggi – 29 gennaio – i ministri degli Esteri dovrebbero concordare di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella ‘lista dei terroristi’ dell’Ue”, dopo la sanguinosa repressione delle proteste di massa.

Idea sposata dal vicepremier italiano Antonio Tajani, che sostiene che “c’è una grande convergenza sull’inserimento dei pasdaran nell’elenco delle organizzazioni terroristiche”. Allo stesso modo, il suo omologo tedesco Johann Wadephul lo ritiene un “successo per l’umanità”.

Il piano di Trump

Tra le opzioni per una potenziale offensiva all’Iran, Trump starebbe valutando attacchi aerei militari diretti contro i leader di Teheran e i funzionari della sicurezza. L’obiettivo è quello di innescare nuove proteste. Tel Aviv, però, non ritiene che una campagna del genere sia sufficiente a ottenere un cambio di regime. Washington, inoltre, intende schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente.