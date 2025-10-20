Irpef, condono fiscale, carburanti: La manovra divide la maggioranza (Il Fatto del giorno)

VideoIrpef, condono fiscale, carburanti: La manovra divide la maggioranza (Il Fatto del giorno)di Giacomo Basile20 Ottobre 2025di Giacomo Basile20 Ottobre 2025 13a cura di Giacomo BasileFatto del giornoGiacomo Basile post precedente Trafugati in Italia e trovati a Bruxelles, tornano a Roma 283 reperti archeologici Ti potrebbe interessare Tg del 17 ottobre 2025 17 Ottobre 2025 Francia, il governo Lecornu supera il voto di sfiducia (Il Fatto del... 16 Ottobre 2025 Il governo alla prova sulla Manovra. Il nodo bancario ( Il Fatto... 15 Ottobre 2025 Roma, caporalato Made in China 14 Ottobre 2025 Gaza, dopo la liberazione degli ostaggi i grandi del mondo firmano l’accordo... 13 Ottobre 2025 Tg del 10 ottobre 2025 10 Ottobre 2025