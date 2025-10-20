NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:15 del 20 ottobre 2025

HomeSport Juventus al bivio. Tudor sotto esame, spunta il ritorno di Thiago Motta
Sport

Tudor rischia l'esonero
Cruciali le prossime due gare
Possibile ritorno di Motta

Sette reti subite in avvio di stagione

Un punto in meno rispetto a un anno fa

di Alessio Garzina20 Ottobre 2025
di Alessio Garzina20 Ottobre 2025

L'allenatore della Juventus, Igor Tudor | Foto Ansa

TORINO – La panchina di Igor Tudor è in bilico in casa Juventus. Dopo la sconfitta contro il Como è scattato l’allarme in dirigenza. Il tecnico croato, incaricato di dare continuità a quanto fatto nella parte finale della scorsa stagione, rischia l’esonero e le prossime due partite saranno cruciali per il suo destino. Nel frattempo la società bianconera sta valutando i possibili sostituti. 

Tra i nomi in lizza spicca quello di Thiago Motta. L’ex allenatore, esonerato meno di un anno fa e ancora sotto contratto con la Juventus, potrebbe tornare al timone del club torinese. Motta percepisce ancora circa 15 milioni di euro per i prossimi due anni, un dettaglio che incide non poco sul bilancio del club. A oggi, la squadra affidata a Tudor viene confrontata con lo stesso momento della scorsa stagione: all’epoca un punto in più, zero sconfitte e una sola rete incassata rispetto alle sette subite finora.

Non solo Motta. Tra gli allenatori sondati anche nomi di esperienza come Luciano Spalletti o Roberto Mancini e nomi internazionali come Marco Rose e Edin Terzić. Probabile che venga esplorata anche la pista che porta all’ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. 

Ti potrebbe interessare

Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic in due set: è finale. Sabato...

17 Ottobre 2025

Qualificazioni mondiali, l’Uefa vuole cambiare la regola che danneggia l’Italia: come funziona

16 Ottobre 2025

Capo Verde fa la storia e va ai Mondiali: è il paese...

14 Ottobre 2025

Six Kings Slam, stasera il debutto di Sinner contro Tsitsipas

13 Ottobre 2025

Nazionale contro Israele tra obbligo di vittoria e tensione per possibili scontri

11 Ottobre 2025

Qualificazioni mondiali, l’Italia di Gattuso a Tallinn non può più sbagliare

10 Ottobre 2025
Accessibility by WAH