TORINO – La panchina di Igor Tudor è in bilico in casa Juventus. Dopo la sconfitta contro il Como è scattato l’allarme in dirigenza. Il tecnico croato, incaricato di dare continuità a quanto fatto nella parte finale della scorsa stagione, rischia l’esonero e le prossime due partite saranno cruciali per il suo destino. Nel frattempo la società bianconera sta valutando i possibili sostituti.

Tra i nomi in lizza spicca quello di Thiago Motta. L’ex allenatore, esonerato meno di un anno fa e ancora sotto contratto con la Juventus, potrebbe tornare al timone del club torinese. Motta percepisce ancora circa 15 milioni di euro per i prossimi due anni, un dettaglio che incide non poco sul bilancio del club. A oggi, la squadra affidata a Tudor viene confrontata con lo stesso momento della scorsa stagione: all’epoca un punto in più, zero sconfitte e una sola rete incassata rispetto alle sette subite finora.

Non solo Motta. Tra gli allenatori sondati anche nomi di esperienza come Luciano Spalletti o Roberto Mancini e nomi internazionali come Marco Rose e Edin Terzić. Probabile che venga esplorata anche la pista che porta all’ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino.