ROMA – Nuovo valore per il Btp che in un’ora sul mercato della borsa italiana raggiunte un miliardo di euro di controvalore. In meno di due ore il titolo supera quota 2,2 miliardi. È lo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a comunicare la serie di tassi cedolari minimi garantiti per il titolo con scadenza ottobre 2032 che debutta da oggi.

Il titolo a sette anni è giunto alla sua sesta emissione con dei tassi cedolari minimi garantiti esclusivamente ai piccoli risparmiatori al 2,6% per i primi tre anni, del 3,10% per i due anni successivi e infine del 4% garantiti per il sesto e settimo anno. Come si legge nella nota del Mef i valori cedolari verranno confermati a termine del collocamento e potranno subire un rialzo in base alle condizioni di mercato a fine giornata.