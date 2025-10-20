NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:15 del 20 ottobre 2025

HomeEconomia Btp Valore, da oggi il collocamento. In un’ora già superato il miliardo
Economia

Btp Valore, da oggi il collocamento. In un’ora già superato il miliardo

di Enza Savarese20 Ottobre 2025
di Enza Savarese20 Ottobre 2025

Il Btp Valore conquista la facciata del ministero dell'Economia |Foto Ansa

ROMA – Nuovo valore per il Btp che in un’ora sul mercato della borsa italiana raggiunte un miliardo di euro di controvalore. In meno di due ore il titolo supera quota 2,2 miliardi. È lo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a comunicare la serie di tassi cedolari minimi garantiti per il titolo con scadenza ottobre 2032 che debutta da oggi. 

Il titolo a sette anni è giunto alla sua sesta emissione con dei tassi cedolari minimi garantiti esclusivamente ai piccoli risparmiatori al 2,6% per i primi tre anni, del 3,10% per i due anni successivi e infine del 4% garantiti per il sesto e settimo anno. Come si legge nella nota del Mef i valori cedolari verranno confermati a termine del collocamento e potranno subire un rialzo in base alle condizioni di mercato a fine giornata.

Ti potrebbe interessare

Dai Lep alla rottamazione, tutte le novità della manovra 2026. Tensioni nel...

20 Ottobre 2025

Aws down, ripristinati i servizi. Da Canva a Perplexity, problemi in tutto...

20 Ottobre 2025

Via libera alla Manovra: 4,4 miliardi dalle banche

17 Ottobre 2025

Istat, cresce l’economia sommersa: +15,1 miliardi nel 2023. In aumento il lavoro...

17 Ottobre 2025

Manovra 2026 verso il Cdm. Dal taglio Irpef ai bonus per le...

16 Ottobre 2025

Manovra, scontro nella maggioranza sulle banche. Tajani: “No a tasse sugli extraprofitti”

15 Ottobre 2025
Accessibility by WAH