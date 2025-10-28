TORINO – La Juventus è alla ricerca del nuovo allenatore a 24 ore dall’esonero di Igor Tudor. Sono ore decisive, con il direttore generale bianconero Damien Comolli che oggi (28 ottobre) incontrerà Luciano Spalletti.

L’ex allenatore del Napoli in pole

La Juventus avrà in panchina domani il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla. Ma si pensa già al futuro. Luciano Spalletti è il favorito: l’allenatore toscano ha grande desiderio di rivincita dopo il flop con la Nazionale. La trattativa con il favorito del dg Comolli – che dovrà scegliere il suo primo allenatore da quando è arrivato – è ben avviata. Il dirigente francese è pronto agli incontri decisivi per ottenere la firma dell’ex allenatore di Napoli, Inter e Roma. Il nodo del contendere è la durata del vincolo. La dirigenza bianconera vuole offrire un contratto annuale con opzione per la prossima stagione in base al raggiungimento di certi risultati. Il campione d’Italia 2023 vuole stabilità: un biennale con opzione per il terzo anno o un triennale. A frenare la dirigenza i costi dato che la Vecchia Signora ha ancora sotto contratto sia Tudor che il suo predecessore, Thiago Motta, entrambi fino al 2027.

Spalletti: “Spiace per Tudor, fortunato chi lo sostituisce”

“Se devo parlare di Juventus, spendo una parola per Tudor: una persona seria, un uomo vero. Sarà fortunato chi lo sostituisce e mi dispiace per lui”. Così il tecnico nativo di Certaldo risponde alle domande di Sky sul suo futuro, a margine della presentazione dello spot Montenegro che ha girato con Francesco Totti. “Ho l’ambizione di rimettere a posto quel che mi è successo. Aspetto con serenità quel che mi passa davanti” ha concluso.

Le altre opzioni

Le suggestioni si chiamano Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Il primo gode di stima da parte di alcuni membri della dirigenza come Giorgio Chiellini ed è in cerca di riscatto mentre il secondo è in ottimi rapporti con l’attuale direttore tecnico bianconero François Modesto, con lui a Monza. Sullo sfondo anche qualche candidatura estera: dall’ex tecnico del Psg Laurent Blanc ad Ange Postecoglu ed Edin Terzic, rispettivamente ex Tottenham e Borussia Dortmund.