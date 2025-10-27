NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:06 del 27 ottobre 2025

HomePrimo Piano Juventus, ufficiale l’esonero di Tudor. Brambilla sostituto ad interim
Primo PianoSport

Juventus, ufficiale l'esonero
dell'allenatore Igor Tudor
Brambilla sostituto ad interim

Spalletti, Mancini, Palladino i nomi

valutati dalla dirigenza bianconera

di Leonardo Macciocca27 Ottobre 2025
di Leonardo Macciocca27 Ottobre 2025

Igor Tudor, ll'ex allenatore della Juventus | Foto Ansa

È ufficiale. Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Fatale per il tecnico croato la sconfitta contro la Lazio, arrivata per 1-0 all’Olimpico il 26 ottobre 2025, dopo una striscia di risultati deludenti. La storia di Tudor sulla panchina bianconera si chiude dopo 218 giorni: dalla sostituzione di Thiago Motta (lo scorso 23 marzo) all’esonero delle ultime ore, comunicatogli dal dg Damien Comolli. 

Mercoledì 29 ottobre, contro l’Udinese, andrà in panchina Massimo Brambilla, il tecnico della Juve Next Gen. Ma per Comolli e Chiellini è già cominciata una corsa contro il tempo per delineare chi sarà il successore: Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino le soluzioni principali sul tavolo. 

Tudor paga il rendimento pessimo dell’ultimo mese e mezzo. Otto partite senza successo, di cui tre sconfitte di fila (Como, Real Madrid, Lazio) e quattro senza segnare. L’esonero di Tudor si aggiunge a quello di Thiago Motta: entrambi sono contratto fino al 2027. 

Ti potrebbe interessare

Euro 2032, la provocazione della Russia: “Noi al posto dell’Italia come Paese...

27 Ottobre 2025

Disgelo Usa-Cina sui dazi: escluse tariffe al 100%. Attesa per il vertice...

27 Ottobre 2025

Manovra, il governo cerca l’accordo. Meloni e Salvini si dividono sulle banche

27 Ottobre 2025

Nudo generato con l’IA, nel mirino un nuovo sito sessista. Denuncia di...

27 Ottobre 2025

Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex prefetto Piritore

24 Ottobre 2025

Trump contro Putin, è la guerra del petrolio. Lo zar minaccia: “Se...

24 Ottobre 2025
Accessibility by WAH