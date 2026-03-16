KIEV – L’attacco russo di questa mattina, 16 marzo, nel centro di Kiev spiega le esplosioni sentite nella mattinata nella capitale ucraina. Ritrovati in piazza Maidan i frammenti di un drone di Mosca.

Sfiorato il Monumento dell’Indipendenza

I pezzi di un drone intercettato dalle difese aeree di Kiev sono caduti nei pressi del Monumento all’Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore della capitale ucraina. Lo riporta il Kyiv Post. Anche la parlamentare ucraina Maria Mezentseva ha postato sul proprio canale Telegram un video che confermerebbe l’accaduto. Secondo quanto riferito dai giornalisti sul posto diversi droni e almeno due missili sarebbero stati intercettati.

Il sindaco di Kiev: “Non ci sono vittime”

“I resti di un drone sono caduti proprio nel centro della città, senza causare vittime. L’attacco nemico su Kyiv continua, restate nei rifugi”, il monito ai propri cittadini del sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko | Foto Ansa

Intanto la difesa aerea russa ha abbattuto altri due droni diretti a Mosca, ha detto il sindaco russo Sergey Sobyanin.