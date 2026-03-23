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HomeSport Nazionale, non c’è pace per Chiesa: lascia il ritiro, al suo posto Cambiaghi
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Italia, Chiesa out dal ritiro
Gattuso chiama Cambiaghi
Il comunicato della Figc

L'attaccante manca in azzurro dal 2024

Scamacca, Bastoni e Mancini in dubbio

di Pietro Bazzicalupi23 Marzo 2026
di Pietro Bazzicalupi23 Marzo 2026
Federico Chiesa

L'attaccante del Liverpool e della Nazionale italiana, Federico Chiesa | Foto Ansa

FIRENZE – Mancava in Nazionale da quasi due anni e, ancora una volta, deve dare forfait. Federico Chiesa lascia il ritiro dell’Italia e il ct Gennaro Gattuso perde un altro pezzo in vista della sfida dei playoff per la qualificazione ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord. L’attaccante del Liverpool, ex Fiorentina e Juventus, era stato convocato dopo i “no” alle chiamate di fine 2025, quando lo stesso Chiesa, come rivelato da Gattuso, non si sentiva pronto. L’attaccante è stato visitato questa mattina al centro tecnico di Coverciano, dove non è stato ritenuto pronto per i prossimi impegni degli Azzurri.

Il comunicato

“Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale.”, si legge nel comunicato sul sito della Figc.

Gattuso chiama Cambiaghi

Il ct punta, così, su Nicolò Cambiaghi per sostituire Chiesa. L’esterno del Bologna sta attraversando un ottimo momento di forma e reduce dal gol decisivo per il passaggio del turno negli ottavi di Europa League contro la Roma. 

Anche Scamacca, Bastoni e Mancini in dubbio

Nel corso della giornata saranno valutate le condizioni fisiche anche di Gianluca Scamacca, Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini, che hanno raggiunto il ritiro di Coverciano nonostante gli acciacchi derivanti dagli ultimi impegni in campionato e nei match europei.

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