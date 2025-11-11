Knesset, primo sì alla pena di morte per i terroristi. Hamas: “Legge razzista” (Il Fatto del giorno)

VideoKnesset, primo sì alla pena di morte per i terroristi. Hamas: “Legge razzista” (Il Fatto del giorno)di Greta Giglio11 Novembre 2025di Greta Giglio11 Novembre 2025 6A cura di Greta GiglioFatto del giornoGreta Giglio post precedente Roma, incendio a Tor Sapienza. Brucia un palazzo occupato (Il Fatto del giorno) post successivo Garante della Privacy, è scontro tra opposizione e governo. Meloni: “Non se la prendano con me” Ti potrebbe interessare Roma, incendio a Tor Sapienza. Brucia un palazzo occupato (Il Fatto del... 11 Novembre 2025 Usa, raggiunto l’accordo per la fine dello shutdown al Senato (Il Fatto... 10 Novembre 2025 Strade di sangue, 356 vittime dall’inizio del 2025 (Fatto del giorno) 10 Novembre 2025 Caos monopattini: giro di vite su targhe, caschi e assicurazioni 07 Novembre 2025 Il business dei saltafila invade la Capitale 07 Novembre 2025 Sovraffollamento carceri, ogni due mesi 300 detenuti in più 07 Novembre 2025