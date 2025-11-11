NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:39 dell' 11 novembre 2025

HomeVideo Knesset, primo sì alla pena di morte per i terroristi. Hamas: “Legge razzista” (Il Fatto del giorno)
Video

Knesset, primo sì alla pena di morte per i terroristi. Hamas: “Legge razzista” (Il Fatto del giorno)

di Greta Giglio11 Novembre 2025
di Greta Giglio11 Novembre 2025

A cura di Greta Giglio

Ti potrebbe interessare

Roma, incendio a Tor Sapienza. Brucia un palazzo occupato (Il Fatto del...

11 Novembre 2025

Usa, raggiunto l’accordo per la fine dello shutdown al Senato (Il Fatto...

10 Novembre 2025

Strade di sangue, 356 vittime dall’inizio del 2025 (Fatto del giorno)

10 Novembre 2025

Caos monopattini: giro di vite su targhe, caschi e assicurazioni

07 Novembre 2025

Il business dei saltafila invade la Capitale

07 Novembre 2025

Sovraffollamento carceri, ogni due mesi 300 detenuti in più

07 Novembre 2025
Accessibility by WAH