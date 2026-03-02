MEDIO ORIENTE – Il conflitto si allarga e attraversa più fronti. Migliaia di civili stanno lasciando il sud del Libano e la valle della Bekaa dopo i raid israeliani in risposta ai razzi e ai droni lanciati da Hezbollah. A Beirut si contano oltre 30 morti. Israele non esclude un’invasione di terra contro il movimento sciita, ma fonti di sicurezza parlano di operazione “non imminente”. Intanto un caccia F-15 statunitense è precipitato in Kuwait, mentre un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro, causando il rinvio del vertice Ue. L’Aiea lancia l’allarme: possibili emissioni radioattive dopo gli attacchi ai siti nucleari iraniani.

11:50 – Petroliera colpita al largo dell’Oman, un morto

Un attacco con drone marino ha colpito la petroliera Mkd Vyom, battente bandiera delle Isole Marshall, a circa 52 miglia nautiche dalla costa del governatorato di Muscat, in Oman.

Secondo l’agenzia di stampa omanita, l’attacco ha provocato un incendio e un’esplosione nella sala macchine, causando la morte di un membro dell’equipaggio di nazionalità indiana. I 21 marinai a bordo – 16 indiani, quattro bengalesi e un ucraino – sono stati evacuati da una nave mercantile panamense. Una nave della Marina dell’Oman monitora la situazione e ha diramato avvisi di navigazione nell’area.

11:47 – Salvini: “In Iran come in Ucraina niente soldati italiani”

“L’Italia non è in guerra con nessuno”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini esclude l’invio di truppe italiane in Medio Oriente.

“Ha sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina, giustamente, e immagino non mandi truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l’alleanza dei Paesi liberi e occidentali, un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma”, ha dichiarato, riferendosi anche alle ipotesi di iniziative difensive di Francia e Gran Bretagna nella regione.

11:43 – Londra: “Non siamo in guerra dopo l’attacco a Cipro”

“Il Regno Unito non è in guerra”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri britannico Hamish Falconer dopo che un drone iraniano ha colpito la base della Raf a Cipro.

Falconer ha spiegato che il governo guidato da Keir Starmer non ha preso parte alla prima ondata di attacchi contro l’Iran condotti da Stati Uniti e Israele. Tuttavia, “di fronte agli attacchi sconsiderati dell’Iran contro gli alleati nella regione”, Londra ha deciso di sostenere la richiesta degli Usa di utilizzare le proprie basi per azioni difensive.

Nel Regno Unito cresce intanto la polemica politica sull’uso delle basi concesse agli Stati Uniti.

11:40 – Pasdaran: “Attaccato l’ufficio di Netanyahu”

I Guardiani della Rivoluzione iraniani (Pasdaran) affermano di aver preso di mira l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

In una dichiarazione diffusa dalle agenzie di Teheran, rivendicano di aver colpito “l’ufficio del premier criminale del regime sionista e il quartier generale del comandante dell’Aeronautica del regime”, utilizzando missili Kheibar.

Non vi sono al momento conferme indipendenti sull’effettivo impatto dell’attacco.

11:04 – Paesi del Golfo: “Attacchi Iran intollerabili, pronti a risposta”

I Paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare una risposta militare all’Iran dopo gli attacchi che hanno colpito i loro territori.

Secondo quanto riferisce Al Jazeera, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che gli attacchi iraniani “non possono essere lasciati senza rappresaglia”.

In una nota congiunta, Arabia Saudita, Bahrain, Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti affermano “il diritto di autodifesa” per “difendere i nostri cittadini”.

10:26 – Drone colpisce base britannica a Cipro, rinviato vertice Ue

Un drone ha colpito la base militare britannica di Akrotiri, a Cipro, causando danni lievi alla pista di atterraggio. La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha confermato che la struttura resta operativa. Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha parlato di un drone “Shahed” di produzione iraniana.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso “pieno sostegno” a Cipro. Rinviata la riunione informale dei ministri degli Affari Ue (Gac) prevista sull’isola.

10:10 – Aiea: “Possibili emissioni radioattive”

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha parlato di una “possibile fuoriuscita radiologica con gravi conseguenze” dopo gli attacchi Usa-Israele contro siti nucleari iraniani.

“Finora non sono stati rilevati aumenti dei livelli di radiazione oltre la norma nei Paesi confinanti con l’Iran”, ha precisato. L’ambasciatore iraniano presso l’Aiea ha confermato che gli impianti nucleari sono stati colpiti.

09:56 – Migliaia in fuga dal Libano verso nord

Colonne di auto, strade congestionate, famiglie in marcia anche a piedi. Migliaia di persone stanno lasciando il sud del Libano e la valle della Bekaa dirigendosi verso nord, mentre nei sobborghi meridionali di Beirut si abbandonano le case dopo i raid israeliani della notte.

L’esercito israeliano aveva ordinato l’evacuazione di oltre 50 località prima di possibili attacchi contro obiettivi legati a Hezbollah. I bombardamenti sono seguiti al lancio di razzi e droni rivendicati dal movimento sciita. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha definito i lanci “irresponsabili”.

09:55 – Israele non esclude invasione di terra

La nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione di terra”. Lo ha riferito una fonte della sicurezza israeliana al canale saudita Al-Hadath, rilanciato dai media israeliani.

Secondo la stessa fonte “non ci sarà alcuna immunità per nessun politico o figura militare di Hezbollah”. Israele ha lanciato decine di attacchi in Libano dopo i razzi e i droni partiti nella notte.

09:40 – F-15 Usa abbattuto in Kuwait

Un caccia F-15 statunitense si è schiantato in Kuwait, nei pressi della base americana di Ali Al Salem. Un video geolocalizzato mostra il velivolo in fiamme a meno di dieci chilometri dalla base.

L’agenzia iraniana Tasnim sostiene che l’aereo sia stato abbattuto dalle forze iraniane. I due piloti si sarebbero lanciati con il paracadute prima dello schianto.

09:20 – Oltre 30 morti a Beirut

Secondo fonti locali, i raid israeliani sui sobborghi meridionali di Beirut avrebbero causato oltre 30 morti. Nella notte lanci di razzi dal Libano hanno colpito il nord di Israele. Hezbollah ha rivendicato attacchi con missili e droni, parlando di “dura risposta” alle operazioni israeliane.

La crisi si estende così dal Libano all’Iran, fino al Golfo e al Mediterraneo orientale, con ripercussioni dirette anche su Cipro e sulle basi occidentali nella regione.