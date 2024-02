BOLOGNA – Rossa, bande bianche e un nuovo tratto giallo, una pennellata in meno di nero: è la livrea della nuova Ferrari SF-24. la monoposto che la scuderia di Maranello schiererà in pista per la stagione 2024. Le gomme della Ferrari SF-24 toccheranno l’asfalto per la prima volta il prossimo 2 marzo in Bahrein. Rispetto alla SF-23, il modello dello scorso anno, la vettura ha un muso più corto e alcuni dettagli ispirati alla rivale delle officine Red Bull.

Take a look at the SF-24 from all angles 🙌

Our 2024 challenger is ready to hit the track 🔥 pic.twitter.com/6uLC2jmjgB

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024