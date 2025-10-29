GYEONGJU – Intervenendo al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) nella città sudcoreana di Gyeongju, il presidente americano Donald Trump ha manifestato la sua fiducia per la risoluzione della guerra in Ucraina, oltre a ribadire quanto il suo intervento sia stato fondamentale per sedare otto conflitti sparsi per il globo. Uno sforzo che dice di non aver applicato anche con la Russia: “Pensavo che sarebbe stato facile, grazie al mio rapporto con il presidente russo Vladimir Putin, invece si è rivelato un po’ diverso. Tuttavia, credo che anche questa guerra verrà risolta”.

A livello militare, Trump prosegue la strada del disimpegno in Europa. Il Ministero della difesa rumeno ha infatti annunciato che gli Stati Uniti hanno informato Bucarest e i suoi alleati che ridurranno parte delle loro truppe schierate sul fronte orientale.

L’incontro tra Trump e Xi Jinping

Attesa nel frattempo per l’incontro di giovedì tra Trump e il suo omologo cinese. “Come concordato tra Cina e Stati Uniti, il presidente Xi Jinping incontrerà Donald Trump a Busan per colloqui approfonditi su questioni importanti”, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino. Tra gli obiettivi, quello di abbassare i dazi doganali sulla Cina legati al traffico di fentanyl.

Mentre non ci sarà l’incontro tra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-un. “Lo conosco molto bene. Andiamo molto d’accordo. Non siamo riusciti a trovare una tempistica”, ha detto Trump.

Proteste contro Trump a Seul

La sua visita in Corea del Sud non è stata accolta da tutti con favore, con centinaia di manifestanti hanno protestato a Seul. I partecipanti hanno sfilato con maschere e cartelli “Trump not welcome”, denunciando le sue tendenze autoritarie.

Colpita raffineria russa da raid ucraino

Sul campo, la guerra in Ucraina continua. Secondo quanto riportato da media russi, l’esercito di Kiev ha sferrato un massiccio attacco di droni contro obiettivi industriali strategici nelle regioni occidentali della Russia, colpendo una raffineria di petrolio e un importante impianto chimico.