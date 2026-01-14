NEWS ANSA

La Groenlandia risponde
al presidente Donald Trump
"Non ci comprerete"

Attesa per il vertice della Casa Bianca

Danimarca rafforza presenza militare

di Valerio Francesco Silenzi14 Gennaio 2026
Groenlandia | Foto Ansa

NUUK – Copenaghen e Nuuk serrano i ranghi alla vigilia del vertice di Washington, mentre le mire statunitensi sulla Groenlandia tornano a scuotere l’Europa. Se chiamati a decidere “qui e ora”, i groenlandesi sceglierebbero la Danimarca. “La Groenlandia non è in vendita”, ha ribadito il premier Jens-Frederik Nielsen, chiarendo che l’isola “non vuole essere comprata né controllata” dagli Stati Uniti. A fare da argine, nelle parole della premier danese Mette Frederiksen, deve essere la Nato, chiamata a difendere il territorio autonomo come “ogni altro millimetro” dei suoi confini.

Al faccia a faccia alla Casa Bianca, in programma oggi 14 gennaio, parteciperà anche il vicepresidente Usa J.D. Vance, che incontrerà il ministro degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e il collega danese Lars Lokke Rasmussen. 

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha assicurato che tra gli alleati “c’è accordo” sull’aumento della presenza nella regione, anche attraverso una possibile missione Arctic Sentry. In questa cornice, la Danimarca “rafforzerà” la propria presenza militare sull’isola, come annunciato dal ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. Sulla stessa linea Bruxelles: “La Groenlandia appartiene al suo popolo”, ha sottolineato Ursula von der Leyen. L’Italia definirà la sua posizione il 16, con la nuova strategia per l’Artico, nel segno di “una posizione unitaria dell’Ue e della Nato”, ha spiegato il vicepremier Antonio Tajani.

