La guerriglia dei trattori arriva in Spagna e Francia

Dopo aver mandato in tilt per ore il quartiere europeo di Bruxelles, la protesta degli agricoltori non si ferma. In Spagna, alle prime ore del mattino, colonne di trattori hanno bloccato l’autostrada AP 7, all’altezza di Pontos (Girona), la principale via di collegamento con la Francia. Le proteste odierne sono organizzate dalla Uniò de Pagesos, la principale organizzazione agraria in Catalogna, che ha indetto tre giorni di mobilitazione nella regione. E dalle principali organizzazioni del settore a livello nazionale (Asaja, Coag e Upa), che hanno convocato le “tractoradas”, i cortei di trattori in altre regioni iberiche.