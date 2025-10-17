NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:01 del 17 ottobre 2025

HomeEconomia Via libera alla Manovra: 4,4 miliardi dalle banche
EconomiaPrimo Piano

Via libera in Cdm alla Manovra
Trovata l'intesa sulle banche
Meloni: "Dovete contribuire"

Salvini: "Alle banche 45 miliardi"

Prevista aliquota del 27,5% sui profitti

di Pietro Bazzicalupi17 Ottobre 2025
di Pietro Bazzicalupi17 Ottobre 2025

Palazzo Chigi durante il Consiglio dei ministri, Roma, 22 febbraio 2021. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

ROMA – Il Consiglio dei Ministri approva la nuova legge di bilancio dopo una giornata ad alta tensione nel governo che ha trovato solo nella tarda serata di giovedì 16 settembre un’intesa sulle misure da inserire nella manovra 2026. Decisivo il vertice di maggioranza convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Dopo aver ricomposto le divergenze tra Forza Italia e Lega, la premier è intervenuta in prima persona per superare le resistenze degli istituti di credito. “Le banche devono contribuire”, ha ribadito Meloni.

Salvini: “Banche guadagneranno 45 miliardi, non è esproprio”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Sky Tg24 prima del Cdm, ha dichiarato che l’obiettivo è “aumentare, non per tutti, pensioni e stipendi, di cancellare le cartelle esattoriali fino al 2023, assumere medici e infermieri”. In questo contesto “chi ha di più deve dare di più. Le banche quest’anno chiuderanno con profitti per oltre 50 miliardi di euro, se ne guadagneranno ‘solo’ 45 penso che sia una cosa utile anche per gli anni a venire. In un momento di difficoltà di più chi ha di più deve dare di più. Non è un esproprio proletario”.

Le misure ancora in cantiere

Un insieme di misure, quello su banche e assicurazioni, dal quale il governo conta di ricavare 4,4 miliardi di euro per la manovra. Ci sono, però, ancora provvedimenti in cantiere e su cui si devono limare dettagli. Si va verso l’aumento dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) di 2 punti percentuali, che porterebbe il tributo regionale da parte di banche e assicurazioni al 6,65 per cento. Tra questi anche la norma per lo svincolo dei depositi creati nel passato, che aveva come altra opzione la tassazione del 40% degli extraprofitti. In questo caso, è prevista una tassazione del 27,5% che, secondo i calcoli di questi giorni giorni, farebbero 1,7 miliardi che si riducono a 1,3 se si applicano solo alle 9 più grandi banche.

A sostegno delle coperture si punta anche ai fondi del Pnrr, alla revisione della spesa pubblica (per 2,3 miliardi) e a un aumento del prezzo delle sigarette.

Ti potrebbe interessare

Ucraina, Zelensky negli Usa per i missili Tomahawk. Presto nuovo vertice Trump-Putin

17 Ottobre 2025

Hamas: “Per le altre salme ci vuole tempo”. Trump ai terroristi: “Se...

17 Ottobre 2025

Caso Santanchè, sospeso per almeno 4 mesi il procedimento per truffa ai...

17 Ottobre 2025

“Per te”, Edoardo Leo porta al cinema la storia del piccolo Mattia...

17 Ottobre 2025

Istat, cresce l’economia sommersa: +15,1 miliardi nel 2023. In aumento il lavoro...

17 Ottobre 2025

Gaza, governo pronto alla ricostruzione e all’invio di militari

16 Ottobre 2025
Accessibility by WAH