Roma, l’altra faccia del Gianicolo: il degrado rovina uno dei panorami più belli

VideoVideo NotiziaRoma, l’altra faccia del Gianicolo: il degrado rovina uno dei panorami più bellidi Marco Bertolini04 Marzo 2026di Marco Bertolini04 Marzo 2026 3Servizio di Marco Bertolini e Vincenzo CimminoMarco Bertolini post precedente Roma, la guerra frena il turismo: perso il 20% delle prenotazioni Ti potrebbe interessare Assistenza sanitaria di base, il Lazio accelera sulle Case della Comunità 04 Marzo 2026 Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema (Il Fatto... 04 Marzo 2026 Ddl antisemitismo, il voto al Senato. Il nodo della definizione ufficiale (Il... 04 Marzo 2026 Sicurezza, rebus zona rossa nel quartiere Cornelia 04 Marzo 2026 Iran, sale l’allerta sicurezza in Italia. 28 mila gli obiettivi sensibili (Il... 03 Marzo 2026 Medio Oriente, l’Idf entra in Libano. Iran all’Ue: “Non entrate in guerra”... 03 Marzo 2026