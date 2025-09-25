NEWS ANSA

Meloni parla all'Onu
Appello per Gaza
e condanna a Israele

La premier: "Mosca non vuole la pace"

Roma pronta a sanzionare Gerusalemme

di Tommaso Di Caprio25 Settembre 2025
Meloni Onu

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, interviene all'80esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York | Foto Ansa

NEW YORK – Sedici minuti davanti a una platea semivuota, forse per via dell’orario. Tanto è durato l’intervento della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, all’ottantesima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Nonostante i tempi piuttosto stretti, la premier non si è risparmiata. Nel discorso, tutto rigorosamente a braccio, ha attaccato la Russia, colpevole di aver “deliberatamente calpestato l’art 2 della carta dell’Onu” quando ha deciso di invadere il territorio ucraino. 

Quanto al futuro della guerra in Ucraina, Meloni non ha usato mezzi termini. L’atteggiamento attuale di Mosca, che continua a rifiutare di “sedersi al tavolo delle trattative”, è destinato a produrre “effetti destabilizzanti” sul piano del diritto internazionale. Per descrivere l’attuale situazione politica globale, la premier ha usato le parole del defunto Papa Francesco sulla “terza guerra mondiale combattuta a pezzi”, riconoscendo però che “pace, dialogo, diplomazia non vincono più”. 

L’appello per Gaza e la condanna a Israele

Al Palazzo di vetro, Meloni ha ribadito la “storica posizione dell’Italia sulla questione palestinese”. Per la premier, la fine della guerra nella Striscia di Gaza dovrà coincidere con la nascita di uno Stato, dal momento che Israele non ha “il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo”, ha precisato. 

Ma il riconoscimento della Palestina è vincolato a “due precondizioni irrinunciabili”: il rilascio di tutti gli ostaggi e l’esclusione di Hamas da ruoli di governo a Gaza e in Cisgiordania. 

Meloni non ha risparmiato critiche a Israele che, con la nuova invasione a Gaza City, “ha superato qualsiasi principi di proporzionalità” finendo per “l’infrangere norme umanitarie” e “causando una strage tra civili”. Per questa ragione, ha annunciato, l’Italia voterà a favore “su alcune delle sanzioni proposte dall’Ue nei confronti di Israele”.

