Trump stravince la sfida con Harris ed evoca una nuova età dell’oro

WASHINGTON – Gli Stati Uniti virano a destra: Donald Trump è il 47esimo presidente degli Usa. Ma l’autoproclamazione del tycoon era già arrivata diverse ore fa, in un discorso tenuto direttamente dal palco di West Palm Beach, nel quartier generale repubblicano. “Fermerò le guerre e sarà l’età dell’oro”, queste le parole di Trump, che dopo aver ringraziato tutti i suoi elettori per “aver fatto la storia”, si è rivolto a Elon Musk definendolo “un supergenio”, e ha espresso la sua riconoscenza per il sostegno ricevuto nella lunga campagna elettorale.

Mentre i repubblicani festeggiano anche la conquista della maggioranza al Senato, Kamala Harris non ha ancora rotto il silenzio. Cedrid Richmond, co-presidente della campagna Harris, aveva infatti fatto sapere che la candidata democratica avrebbe parlato al Paese solo al termine del conteggio dei voti.

12:45 Mosca a Trump: “I nostri obiettivi in Ucraina non cambiano”, afferma il ministero degli Esteri russo.

12:31 Berlino: il cancelliere tedesco Olaf Scholz, “Trump? Molto cambia ma restiamo partner affidabili”.

12:23 Bruxelles: il portavoce di Ursula von der Leyen “Siamo convinti che gli Stati Uniti, proprio come l’UE, abbiano un interesse fondamentale in un’Ucraina forte e sovrana”.

11:51 A Trump anche i 3 grandi elettori dell’Alaska: arriva a 279.

11:37 È ufficiale: Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti.

11:22 Il ministro della Difesa Guido Crosetto fa gli auguri a Donald Trump in un post su X: “È Donald Trump, che ottiene la vittoria sia con i grandi elettori e con il voto popolare, cosa che non era accaduta quando vinse la volta scorsa contro Hillary. A lui, al nuovo futuro Governo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che lavoreremo insieme, come sempre hanno fatto l’Italia e gli Usa, a difesa dei nostri comuni valori democratici e di libertà. Buon lavoro Donald Trump”.

10:57 Il portavoce del Cremlino dichiara che “Gli Usa sono in grado di contribuire alla fine del conflitto”.

10.49 Effetto Trump su Tesla: +13% in pre-apertura a Wall Street.

10:41 “È un giorno buio. Conosciamo il progetto di Trump: autoritarismo, xenofobia e mancanza di opportunità. Ma non dimentichiamo i valori che ci sono stati insegnati, le società che vogliamo essere. Le forze democratiche e progressiste nell’Ue e negli Usa devono essere unite nella lotta per un futuro più giusto, sostenibile e inclusivo.” Lo scrive su X la presidente del gruppo dei Socialisti Ue all’Eurocamera Iratxe Garcia Perez.

10:22 “Una nuova era politica si apre”. Così su X il presidente del Rassemblement National Marine Le Pen.

9:16 La premier Giorgia Meloni si congratula con Donald Trump dal suo profilo X: “È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente.”

9:09 La vittoria di Trump rappresenta “una forte ripresa della grande alleanza”. Benjamin Netanyahu si congratula così con Donald Trump.

8:30 Mao King, portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino dichiara di auspicare ad una “coesistenza pacifica” con Washington.