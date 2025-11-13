NEWS ANSA

Dalle mail di Epstein
nuovi guai
per Donald Trump

Il presidente Usa "sapeva delle ragazze"

e avrebbe passato "ore" con Giuffre

di Flavia Falduto13 Novembre 2025
A sinistra il finanziere Jeffrey Epstein, a destra il presidente americano Donald Trump | Foto Ansa

WASHINGTON – “Trump sapeva delle ragazze e Virginia Giuffre ha passato ore a casa mia con lui”. Il contenuto di alcune mail del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, potrebbe mettere nei guai il presidente americano. I messaggi tra lo stesso Epstein, la compagna Ghislaine Maxwell e il giornalista Michael Wolff sono stati diffusi ieri, 12 novembre, dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, che ora indaga sulla vicenda. 

La mail di Jeffrey Epstein diffusa dai democratici | Foto Ansa

Le conversazioni non solo contraddicono la versione del tycoon, che aveva già dichiarato di non aver mai saputo dei traffici sessuali di Epstein e di aver rotto ogni rapporto con lui nel 2004, ma rilanciano la spinta per la pubblicazione dei file segreti sull’indagine condotta dalle autorità federali riguardo ai reati e alla morte del finanziere. La petizione dei democratici per forzare la Camera a votare per la pubblicazione integrale di tutti i documenti, inoltre, avrebbe raggiunto il numero di firme necessario.

La replica della Casa Bianca

Non si è fatta attendere la reazione della Casa Bianca. Secondo la portavoce Karoline Leavitt, “i democratici hanno fatto trapelare selettivamente delle mail ai media progressisti (ndr. Cnn e New York Times) per creare una falsa narrazione e diffamare il presidente Trump” che aveva già espulso Epstein dal suo club a Mar-a-Lago “per essersi comportato in modo inappropriato con le sue dipendenti, inclusa Giuffre che non lo ha mai accusato di nulla”. 

La risposta di Donald Trump

Immediata anche la risposta dello stesso presidente americano. “I democratici stanno cercando di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein perché farebbero qualsiasi cosa pur di distogliere l’attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo”, ha scritto Trump in un post su Truth. “Solo un repubblicano molto cattivo o stupido cadrebbe in questa trappola”, ha sottolineato. Questa, infatti, è anche la linea ufficiale del Grand Old Party che ha pubblicato altre 23 mila pagine di documenti provenienti dal patrimonio di Epstein. Una mossa per rassicurare la base MAGA e prendere in contropiede i democratici.

