NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 17:14 del 16 febbraio 2026

HomeVideo Le nuove regole per i dehor della Capitale
VideoVideo Inchieste

Le nuove regole per i dehor della Capitale

di Elisa Ortuso16 Febbraio 2026
di Elisa Ortuso16 Febbraio 2026

Servizio di Pietro Bazzicalupi e Elisa Ortuso

Ti potrebbe interessare

La seconda moschea di Roma al bivio

16 Febbraio 2026

San Lorenzo, cronaca di un quartiere riqualificato a metà

16 Febbraio 2026

Milano-Cortina, la migliore Italia di sempre e il caso Malagò (Il Fatto...

16 Febbraio 2026

Gaza, l’ipotesi Italia osservatore al Board of Peace (Il Fatto del giorno)

16 Febbraio 2026

Il Quirinale tra storia e comunicazione

13 Febbraio 2026

Stop a dehors e tavolini abusivi, il Comune di Roma fissa le...

13 Febbraio 2026
Accessibility by WAH