Le proteste a Berlino contro Alternative für Deutschland (AfD)

In Germania centinaia di migliaia di persone si sono riunite per manifestare contro il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) e contestare le sue politiche contrarie all’immigrazione. La protesta, che si è svolta sotto lo slogan “Difendi la democrazia”, è stata organizzata dal movimento ” Fridays for Future “, insieme ad altre organizzazioni non governative. Su X il capogruppo e presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber ha sottolineato come sia importante ‘opporsi ad AfD e al suo pensiero disumano e razzista’