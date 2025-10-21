MILANO – Previsto per la giornata odierna, 21 ottobre, il consiglio federale della Lega per fare il punto sul flop delle Regionali in Toscana, dove il Carroccio è passato in cinque anni dal 22 al 4%. Ma anche in vista delle prossime elezioni in Veneto. Per l’occasione, il partito tornerà a riunirsi nella sede di via Bellerio a Milano. Non farà parte del consiglio Roberto Vannacci. L’ex generale sarà impegnato a Strasburgo per una plenaria al parlamento Ue sull’accordo di pace raggiunto in Medio Oriente.

Salvini: “Al federale nessuna resa dei conti con Vannacci”

Non ci sarà alcuna resa di conti con Vannacci. Parola del leader della Lega Matteo Salvini. “Mi spiace per i giornalisti che si aspettavano una resa dei conti o robe varie. Devono aspettare qualche anno”. Il vice-premier ha poi aggiunto a margine di un evento a Milano: “Analizzeremo la legge di bilancio, parleremo di Puglia, Campania e Veneto. Ed è proprio in Veneto che avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia (anche lui assente al Consiglio di oggi, ndr) che si è messo a disposizione”. A confermare le parole di Salvini – sempre a margine di un evento nel capoluogo lombardo – quelle del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Ma quale resa dei conti per Vannacci, avrà avuto semplicemente degli impegni”.

Sull’ipotesi – invece – di una divisione del Carroccio in stile tedesco Cdu-Csu, tra Nord e Centro Sud, Salvini è intervenuto senza mezzi termini: “Sono solo chiacchiere giornalistiche che non hanno nessun fondamento”.