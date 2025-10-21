NEWS ANSA

Sarkozy va in carcere
l'ex presidente si difende
"Rinchiuso un innocente"

Lo accompagna la moglie Carla Bruni

In cella con un'ora d'aria

di Enza Savarese21 Ottobre 2025
Nicolas Sarkozy e la moglie Carla Bruni mentre escono dalla casa di famiglia per raggiungere il carcere |Foto Ansa

PARIGI – Entrerà oggi in carcere Nicolas Sarkozy. L’ex presidente francese è stato condannato in primo grado per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti alla Libia di Gheddafi. Prima di essere trasportato nel carcere parigino della Santé, l’ex Capo dello Stato ha ribadito sui social la propria innocenza scrivendo che ad essere arrestato oggi “non è il presidente della Repubblica, ma un uomo innocente”. Dichiarazioni soprattutto per i suoi sostenitori. Gli stessi che ha salutato anche mentre usciva dalla sua abitazione mano nella mano insieme alla compagna, Carla Bruni per raggiungere il carcere. Convinto della sua innocenza anche il fratello Guillaume Sarkozy, che rispondendo ai giornalisti ha dichiarato di essere ” fiero che vada in carcere a testa alta”.

Secondo il giornale Le Figaro, Sarkozy verrà portato in una cella di nove metri quadri con un’ora d’aria al giorno. Sarà questa la sua nuova routine fino al momento del processo in appello, in programma per marzo 2026. Anche se la speranza dell’ex presidente parigino è quella di accorciare i tempi. Lo dimostrano le disposizione dei suoi avvocati che già oggi hanno fatto richiesta per la libertà condizionata del loro assistito. Il suo legale Christophe Ingrain ha tuttavia assicurato che l’ex presidente francese non godrà di “alcun trattamento di favore”.

