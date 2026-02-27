NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:39 del 27 febbraio 2026

HomePolitica Legge elettorale, è scontro sullo “Stabilicum”. Schlein: “Inaccettabile”
Politica

Nuova legge elettorale
è scontro sullo Stabilicum
l’opposizione non ci sta

Schelin e Conte all'attacco del testo

La simulazione Youtrend per Skytg24

di Vincenzo Cimmino27 Febbraio 2026
di Vincenzo Cimmino27 Febbraio 2026

Nuova legge elettorale, Schlein “Per noi è inaccettabile” | Foto Ansa

ROMA – “Stabilicum”. È questo il nome della nuova legge elettorale che sta infiammando l’opposizione. Il testo, tre articoli e 43 pagine, è stato depositato ieri 26 febbraio sia alla Camera sia al Senato. Così il centrodestra ha vinto la scommessa: mettere a punto il documento prima del referendum sulla giustizia. Senza però consultare, almeno ufficialmente, il centrosinistra che grida battaglia. 

Schlein: “Legge elettorale per noi inaccettabile”

“Questa accelerazione”, ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, “è il frutto della preoccupazione per l’esito referendario. La fretta e la paura di perdere non sono buone consigliere e dalle indiscrezioni il testo pare molto distorsivo della rappresentanza. Ha degli elementi che sarebbero per noi inaccettabili”. “Il governo”, le fa eco Giuseppe Conte, “trova l’intesa per la riforma elettorale e per la riforma della giustizia ma nulla invece per tutti i nostri giovani sottopagati”.

Cosa prevede il nuovo testo

Dopo decenni l’Italia si prepara così a tornare al proporzionale e perde i collegi uninominali. Due le grandi assenze sulle schede. Il nome del candidato premier, che sarà nei programmi elettorali, e le preferenze. Il premio di governabilità è fissato al 40% e ammonta a 70 deputati e 35 senatori. Se nessuno schieramento raggiunge la soglia, c’è un ballottaggio tra le coalizioni al 35%.

La maggioranza difende l’impianto della riforma

A difendere la riforma dell’attuale legge elettorale Fratelli d’Italia e Lega. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi si dice pronto a dialogare con chiunque. “A me”, ha commentato Matteo Salvini, vicepremier e leader leghista, “l’impianto culturale che è uscito fuori piace: chiunque vinca vince e governa. Questo è l’importante”. Per la maggioranza il nuovo proporzionale con premio di governabilità serve per la stabilità e il pluralismo. 

La simulazione Youtrend per SkyTg24

Ad avvantaggiarsi, con le attuali stime dei partiti, sarebbe proprio il centrodestra che otterrebbe un distacco tale da poter governare senza particolari problemi. Dal 46% di preferenze al 57% dei seggi, a differenza di quanto succederebbe con l’attuale sistema elettorale. Con il Rosatellum, infatti, ci sarebbe un pareggio e nessuna maggioranza assoluta. È il quadro che viene fuori dalla simulazione Youtrend per SkyTg24. L’assenza delle preferenze e l’eliminazione dei collegi uninominali farebbero comporre un Parlamento composto da nominati, ma il proporzionale con un premio di maggioranza alto rischia di provocare distorsioni della rappresentatività nel nome della governabilità.

Ti potrebbe interessare

Caso Almasri, indagini chiuse per il capogabinetto del ministro Nordio

27 Febbraio 2026

Referendum, scontro Nordio-Conte. FI attacca la Lega sulla campagna per il Sì

26 Febbraio 2026

Nuova legge elettorale, intesa nella maggioranza: premio e più collegi plurinominali

26 Febbraio 2026

Scudo penale, fermo e coltelli: come cambia il decreto Sicurezza dopo l’ok...

25 Febbraio 2026

“Putin voterebbe no al referendum”. Bufera sulle parole di Fazzolari

25 Febbraio 2026

Vannacci entra nel gruppo europeo di Afd. Il generale: “È un onore...

24 Febbraio 2026
Accessibility by WAH