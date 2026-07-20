L’Europa al bivio

VideoVideo InchiesteL’Europa al biviodi Elisa Ortuso20 Luglio 2026di Elisa Ortuso20 Luglio 2026 111A cura di Elisa OrtusoElisa Ortuso post precedente Mattarella ai praticanti LUMSA: “Siate testimoni di verità, antidoti alla manipolazione” Ti potrebbe interessare Mattarella ai praticanti LUMSA: “Siate testimoni di verità, antidoti alla manipolazione” 15 Aprile 2026 La vita: un bel colpo 09 Aprile 2026 Capitale a due velocita: tra nuova mobilità e barriere architettoniche 27 Marzo 2026 Tg del 27 marzo 2026 27 Marzo 2026 Quarticciolo, il blitz delle forze dell’ordine 27 Marzo 2026 L’emergenza abitativa nel Quarticciolo 27 Marzo 2026