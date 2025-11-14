KIEV – Nuova offensiva russa sull’Ucraina. Questa mattina (14 novembre) un drone ha ucciso due persone a Odessa, mentre nella notte un massiccio attacco sulla capitale ha causato quattro morti. Intanto si complica la situazione interna al paese, con la fuga di Timur Mindich, stretto collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky.

L’inferno sull’Ucraina

Il drone russo caduto nella parte meridionale di Odessa, ha colpito il mercato locale danneggiando edifici e uccidendo due persone; altre sette sono ferite. “Alcuni sono in gravi condizioni – dichiara il governatore della regione Oleg Kiper – è stato un attacco cinico”. L’episodio segue un bombardamento su larga scala che nella notte ha colpito Kiev con centinaia di missili e droni: quattro le vittime e 24 i feriti. Il presidente ucraino definisce questi raid “ben calcolati da Mosca”. Nel frattempo il ministero della Difesa russo annuncia di aver abbattuto 216 droni ucraini sul proprio territorio.

Il fronte orientale: Pokrovsk rischia di cadere

Ancora morti nelle regioni dell’Ucraina dove avvengono i combattimenti più feroci: due vittime a Zaporizhzhia. A est l’esercito russo continua ad avanzare, con Pokrovsk assediata da giorni. Questa città è una roccaforte ucraina nel Donetsk, quindi la sua resa potrebbe significare molto per il Paese. Zelensky ha dichiarato che lascerà questa decisione ai comandanti sul campo.

La fuga dell’uomo di fiducia del presidente

La situazione dell’Ucraina viene complicata dal caso di Timur Mindich, amico e collaboratore di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione per oltre 100 milioni di dollari. Sanzionato con il blocco dei beni e il divieto di partecipare agli appalti pubblici. Ora Mindich sarebbe fuggito con un passaporto israeliano. Sarebbe infatti stato avvistato a Tel Aviv.

L’Italia pronta a inviare un pacchetto di aiuti

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia manderà all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti: “Dobbiamo lavorare per costruire la pace – dice il ministro – e siamo assolutamente convinti che su questo si possano fare dei passi avanti”. Dagli Stati Uniti arriva il messaggio del dipartimento di Stato: “Saremmo lieti di vedere l’Italia partecipare all’iniziativa Purl”, la Prioritized Ukraine Requirements List, che si occupa di assistenza militare per Kiev. Previsto per oggi un vertice a Berlino tra i ministri della Difesa tedesco, francese, britannico, italiano e polacco.