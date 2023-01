RIAD – L’Inter di Simone Inzaghi trionfa nel derby contro il Milan con un netto 3-0 e si aggiudica la settima Supercoppa italiana della sua storia. Una finale a senso unico, in cui per i nerazzurri sono state decisive le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Milan distratto in difesa e spento in fase offensiva, dove Leao e compagni non sono riusciti a creare pericoli per la retroguardia interista. L’allenatore dell’Inter, che adesso è a quota 4 supercoppe vinte da allenatore, primato condiviso con due leggende come Trapattoni e Capello, ha definito la prestazione dei suoi “perfetta”, mentre Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è mostrato amareggiato e deluso nel post partita, ma ha rassicurato i tifosi del Diavolo dichiarando: “Reagiremo a questa sconfitta”.

Dopo l’assegnazione del primo titolo della stagione, alzato da capitan Handanovic sotto il cielo di Riad, per Inter e Milan è tempo di riavvolgere il nastro: tra pochi giorni i nerazzurri affronteranno in casa l’Empoli, il Milan sarà invece impegnato nell’ostica trasferta di Roma contro la Lazio.

Nella foto in alto, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, ANSA